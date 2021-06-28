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В конституции Украины нашли пробел: Зеленский ждёт неотложного решения

28 июня 2021, 15:25  •  160 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины. На данный момент страна живёт без этого геральдического атрибута, хотя он предусмотрен конституцией.
Неотложный проект закона Зеленский внёс в Верховную раду на торжественном заседании парламента по случаю Дня конституции страны. Существование большого государственного герба прописано в 93-й статье основного закона Украины.
За всё время самостоятельного существования Украина так и не обзавелась собственным большим гербом. За последние 30 лет было предпринято четыре попытки создать важнейший геральдический атрибут страны, последний конкурс на лучший эскиз был проведён в прошлом году. Победил проект художника Алексея Кохана. Эскиз герба не понравился украинским геральдистам. Какой проект будет представлен на суд общественности на этот раз, неизвестно. Кроме обязательного "трезубца", элементами большого герба должны быть также казак с мушкетом (символ Войска Запорожского) и коронованный лев (герб Галицкой Руси).
Отметим, что сейчас в качестве одного из основных символов Украины используется так называемый малый герб. Он утверждён 19 февраля 1992 года.

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