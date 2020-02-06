В Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»

Понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции РФ, проработкой данной инициативы займутся комитеты Совета Федерации.

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория». Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — приводит «РИА Новости» слова председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса в четверг, 6 февраля.

Он отметил, что территории с особым статусом, к которым относятся особо охраняемые территории, Арктическая зона и другие, имеют определенные особенности в управлении. В связи с этим необходима специальная система регулирования.

«Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности», — сказал Клишас.

По словам Клишаса, данный вопрос находится под особым вниманием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Политик отметил, что в некоторых государствах уже существуют территории со специальным правовым режимом.

Если данная инициатива будет поддержана и реализована, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов РФ.

4 февраля глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что в комитет поступило уже 89 поправок к Основному закону. В рабочей группе по подготовке изменений обсуждается более 300 предложений.