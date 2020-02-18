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В Конституции предложили прописать цели формирования администрации президента

18 февраля 2020, 17:39  •  45 • Политика

В Конституции РФ предлагается прописать цели формирования Администрации президента РФ - Крашенинников.

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