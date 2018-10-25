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В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»
25 октября 2018, 20:24 • 35 • Украина
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вопрос предоставления автокефалии церкви на Украине будет решён «в каноническом порядке».
РИА Новости
«Будьте уверены, что мы будем решать украинский вопрос в каноническом порядке и на благо украинского народа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь примет решение Константинопольского патриархата в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».
В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми решениями по Украине.
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