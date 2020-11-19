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В Конотопе сожгли авто новоизбранного депутата от «Свободы»

19 ноября 2020, 21:00  •  120 • Украина

В Конотопе новоизбранному депутату городского совета от ВО «Свобода», начальнику управления образования Людмиле Игнатенко сожгли автомобиль.

Об этом заявил лидер указанной организации Олег Тягнибок в Facebook.

Машина была сожжена на парковке 18 ноября. Сама Игнатенко уже была дома.

«В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия», - заявил Тягнибок.

Партия Тягнибока расценивает инцидент как «политическую расправу и попытку запугивания перед будущими перевыборами главы города».

Тягнибок также напомнил, что в 2019 году неизвестные совершили покушение на городского голову Конотопа, «свободовца» Артема Семенихина. На него напали возле дома, после чего мэр попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Однако должное расследование никто не провел, заявил Тягнибок.

Напомним, новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от последствий коронавирусной болезни, в городе проведут еще одни выборы. Отметим, что второе место по состоявшимся выборам занял все тот же Артем Семенихин. Последний - ярый ненавистник РФ, что неоднократно демонстрировал своими выходками. Ранее Семенихин перед посольством РФ сжёг флаг России и заявил, что «я б и Кремль спалил».

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