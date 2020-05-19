В Конгрессе возмутились планом Белого дома помочь России в борьбе с COVID-19

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Американская политик-демократ сочла, что отдавать аппараты ИВЛ Москве бесплатно неразумно

В администрации президента США сообщили, что Белый дом в ответ на просьбу России помочь с эпидемией коронавируса якобы отправит в нашу страну 200 аппаратов ИВЛ. Такая идея рассердила спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

О том, что президент России Владимир Путин будто бы попросил американского коллегу Дональда Трампа помочь, высокопоставленный представитель администрации последнего анонимно рассказал РИА "Новости". По его словам, глава Белого дома решил подарить россиянам аппараты ИВЛ и сделать это быстро.

После в эфире телеканала CNN выступила Пелоси и выразила свое недовольство идеей Трампа. Она возмутилась тем, что США отдадут России оборудование на $5 млн бесплатно.

"Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ", – заявила спикер Конгресса, добавив, что администрация президента ведет себя неприемлемо. Пелоси подчеркнула, что гуманитарную помощь и отправку оружия в Саудовскую Аравию Белый дом не согласовывал с Конгрессом.

Как напоминает RT, в начале апреля в разговоре с Путиным Трамп отметил, что США готовы помочь медицинским оборудованием, если оно потребуется России. До этого Москва отправила Вашингтону самолет с медицинскими изделиями и оборудованием. Как отмечает телеканал "360", на борту было 45 аппаратов ИВЛ.