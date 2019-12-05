Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАСА готовится захватить Вселенную: Американцы рассказали, как "уделают&quo...
«Видимость единства»: как завершился юбилейный саммит НАТО в Лондоне
На Украине назвали сроки принятия Украины в НАТО
«Дело Скрипаля» по-немецки и высылка российских дипломатов: Как методами спецслу...
Главная / Украина

В конгрессе США заявили о планах по оказанию военной помощи Украине

05 декабря 2019, 11:39  •  25 • Украина
Конгрессмен-республиканец Энди Харрис выразил уверенность, что с началом поставок американского летального вооружения Киеву военная помощь США Украине перейдёт на постоянную основу.
 
Reuters
 

«Это будет продолжаться. Как только лёд был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — заявил он РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, несмотря на ситуацию вокруг процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа, отношения США и Украины «в порядке» и даже улучшились.

«Я считаю, что двусторонние отношения в порядке. Они, очевидно, улучшились. Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми», — считает представитель конгресса США.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил сожаление в связи с неготовностью США «вкладываться» в Украину на 100%.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Киеву военную помощь и рассчитывает на договорённости между Украиной и Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 16:09
Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин
04 декабря 2019, 16:09
Пожар в колледже Одессы локализован
04 декабря 2019, 19:24
Теннисистка Свитолина заявила, что планирует выступить на ОИ-2020, несмотря на конфликт с ФТУ
05 декабря 2019, 01:54
В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже
04 декабря 2019, 22:54
Новая оппозиция готовит новый майдан
04 декабря 2019, 22:54
Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русско...
05 декабря 2019, 02:09
"Ракета пробьёт любую броню": Эксперты опровергли миф о слабости военного ф...
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона...
05 декабря 2019, 05:24
«Дело Скрипаля» по-немецки и высылка российских дипломатов: Как методами спецслужб СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
28 ноября 2019, 13:54
В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
30 ноября 2019, 05:09
Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира
28 ноября 2019, 10:54
Снова-здорово: Россия и Украина подпишут новый контракт по газу?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.