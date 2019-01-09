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В Конгрессе США требуют отложить решение о снятии санкций с Дерипаски из-за шатдауна

09 января 2019, 10:39  •  85 • Политика
Члены Конгресса США потребовали от Министерства финансов пересмотреть решение о снятии санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске.
Представители Демократической партии в Конгрессе США призвали отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые контролирует российский миллиардер Олег Дерипаска.
Напомним, в декабре 2018 года Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило, что в течение месяца ограничения в отношении данных структур должны быть сняты.
Однако демократы написали открытое письмо, в котором говорится о том, что они не успели детально изучить инициативу из-за объявленного шатдауна (Белый дом и сенаторы никак не могут договориться о параметрах бюджета, из-за чего федеральные ведомства не работают). Они также недовольны тем, что Дерипаска может сохранить значительную долю в En+ и возможность для участия сделок с банком ВТБ, в отношении которого действуют антироссийские санкции.
Требование уже поддержали руководители сразу семи комитетов палаты представителей, которые ждут ответа от руководства Минфина Штатов до конца 11 января.

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