В конгрессе США "зарубили" резолюцию об импичменте "президента-расиста" Трампа

Рассмотрение резолюции было заблокировано. Против проголосовали 332 конгрессмена против всего 95 поддержавших ее.

Резолюцию о начале процедуры импичмента в отношении Трампа была ранее предложена демократом Элоном Грином, который был возмущен некоторыми высказываниями президента в Twitter в адрес нескольких конгрессменов-женщин от Демократической партии США.

Оппозиция увидела в предложении президента "всем недовольным отправиться в страны, откуда они приехали" расизм, ксенофобию и сексизм. На фоне поднятой в конгрессе волны Грин заявил: "Осудить президента-расиста недостаточно, мы должны подвергнуть его импичменту".

Комментируя позднее в Twitter произошедшую блокировку резолюции Грина, Трамп написал о том, что это был, возможно, "самый нелепый и трудоемкий процесс", с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. По его словам, такое в будущем никогда не должно повториться в другими президентами США.