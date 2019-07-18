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В конгрессе США "зарубили" резолюцию об импичменте "президента-расиста" Трампа
18 июля 2019, 05:24 • 17 • В мире
В среду, 17 июля, в нижней палате американского конгресса провалилось голосование по резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президент Дональда Трампа, инициаторов которой стал конгрессмен-демократ, назвавший американского лидера "президентом-расистом".
Рассмотрение резолюции было заблокировано. Против проголосовали 332 конгрессмена против всего 95 поддержавших ее.
Резолюцию о начале процедуры импичмента в отношении Трампа была ранее предложена демократом Элоном Грином, который был возмущен некоторыми высказываниями президента в Twitter в адрес нескольких конгрессменов-женщин от Демократической партии США.
Оппозиция увидела в предложении президента "всем недовольным отправиться в страны, откуда они приехали" расизм, ксенофобию и сексизм. На фоне поднятой в конгрессе волны Грин заявил: "Осудить президента-расиста недостаточно, мы должны подвергнуть его импичменту".
Комментируя позднее в Twitter произошедшую блокировку резолюции Грина, Трамп написал о том, что это был, возможно, "самый нелепый и трудоемкий процесс", с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. По его словам, такое в будущем никогда не должно повториться в другими президентами США.
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