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В Конгрессе США признали: Проект «Демократизация России» провалился

22 января 2019, 14:09  •  33 • Политика
Исследовательская служба Конгресса США представила доклад, в котором заявлено о провале работы по «продвижению демократии в России». В 2018 году Россия заняла первое место по размерам получения американских денег от «Национального фонда в поддержку демократии», однако отдача была признана удручающей
Автор:
Кучер Егор
Вечные попытки США «демократизировать» весь мир стали уже притчей во языцех. В Вашингтоне всегда считали и продолжают считать, что для продвижения этой универсальной политической и социальной ценности все средства хороши, даже война. Хотя доставить этим способом демократию куда-либо США за всю свою короткую, но бурную историю так и не смогли.
Однако поставщики «американской мечты» на экспорт придумали и другой способ, используя один из своих неисчерпаемых ресурсов — доллары. Госдеп США, университеты и известные «мозговые центры» не скупятся на зарубежные гранты под эгидой Вашингтона, которые имеют цель перековать общество в той или иной стране по демократическим лекалам.
Подобных примеров по всему миру, к сожалению, множество. И, к сожалению, Россия не является исключением, а даже напротив — российские агенты влияния обходятся Америке дороже всех. Однако у всякой медали есть и обратная сторона. Аналитики процесса «демократизации» России, составляющие отчёты о работе агентов влияния, вынуждены были признать, что вливание денег в гранты в нашей стране не привело к желаемому результату, а попытка подрыва современной российской политической системы провалилась.
«Сидящих» на этих грантах в своих странах специалистов, учёных, журналистов, правозащитников, общественных деятелей и даже целые организации в самую пору называть не по их номинальному профилю, а по выполняемым функциям — агентами влияния. Простая формальная логика подсказывает, что если то или иное государство в глазах Вашингтона не является демократическим, то агенты влияния априори будут находиться в политическом диссонансе с правительством этой страны. За это им и платят.
Фото: www.globallookpress.com
Напрасные усилия
Как сообщает RT со ссылкой на документ, представленный в Конгресс исследовательской службой, у «поставщиков демократии» возникло множество вопросов об эффективности работы финансируемых из Вашингтона демократических проектов в России, Египте и Восточной Европе.
По мнению авторов доклада, конкретные причины провала должны быть установлены в рамках отдельного исследования. Но в целом отмечается, что США провалили работу общественных групп, которые стояли за «цветными революциями» в Грузии, Киргизии и на Украине, из-за чего Россия стала сопротивляться насаждению американской демократии у себя.

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