В Конгрессе США признали антироссийские санкции неэффективными и свалили вину на администрацию Трампа

Как считают члены Палаты представителей Конгресса США, введенные США санкции против России оказались неэффективными по вине администрации главы государства Дональда Трампа.

Введенные Соединенным Штатами Америки антироссийские санкции оказались неэффективными. Об этом заявили представители комитета по финансовым вопросам Палаты представителей Конгресса США.

Как считают политики, это связано с отсутствием единой позиции в Белом доме по российской проблеме и подхода к выстраиванию диалога с Москвой. Комитет также недоволен решением Министерства финансов страны вывести из-под санкций компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго", которые контролировал российский предприниматель Олег Дерипаска.

Напомним, ранее Сенат США поддержал инициативу о введении новых санкций против России за поддержку Сирии. Речь идет о документе с абсурдным названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке".