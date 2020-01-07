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В Конгрессе США пригрозили урезать полномочия Трампа из-за конфликта с Ираном

07 января 2020, 09:39  •  52 • Политика
В Конгрессе США пригрозили урезать военные полномочия Трампа из-за конфликта с Ираном. Резолюция будет рассмотрена на этой неделе.
В Конгрессе США грозят рассмотреть резолюцию, посвящённую ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа. Об этом говорится в соответствующем заявлении Палаты представителей.
Как ранее заявила спикер палаты Нэнси Пелоси, документ будет подготовлен и рассмотрен уже на этой неделе. Действия конгрессменов направлены на ограничение возможностей главы государства в отношении Ирана, передает РИА ФАН.
"Наша главная обязанность - обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с Конгрессом и без уважения военных полномочий Конгресса, предоставленных ему конституцией", - указано в заявлении.
Ранее Пелоси раскритиковала решение Трампа ликвидировать в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ Вашингтона уже привёл к тому, что иракский парламент потребовал вывести с территории страны иностранных военных, а иранская сторона объявила об окончательном отказе от соблюдения условий ядерной сделки.
Несмотря на это, Дональд Трамп продолжает углублять кризис на Ближнем Востоке. Он пригрозил нанести удар по 52 объектам на территории Ирана, а также пригрозил санкциями Ираку.

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