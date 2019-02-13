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В Конгрессе США предложили Гуайдо не платить России "преступные долги" Мадуро
13 февраля 2019, 22:39 • 64 • Политика
Американский конгрессмен, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман назвал задолженности правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро перед Россией "преступными долгами". Он также заявил, что если оппозиция и самопровозглашенный глава боливарианской республики Хуан Гуайдо придут к власти и решат не погашать эти задолженности, то к ним не следует применять какие-либо санкции.
В связи с этим конгрессмен обратился к администрации президента Трампа с просьбой поддержать венесуэльскую оппозицию в данной ситуации. Так, беседуя на слушаньях в Палате представителей с спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, Шерман спросил у того, уведомили ли американские власти Россию, что ей не удастся взыскать задолженности, выданные ей боливарианской республики.
Абрамс отметил, что в такой форме данное сообщение еще не было донесено до Москвы. Он также подчеркнул, что считает, что окончательное решение о том, следует или нет платить российские долги, должна принять сама венесуэльская оппозиция.
Шерман со своей стороны подчеркнул, что надеется, что в случае, если в Венесуэле сменится власть и ее новое правительство решит отказаться от погашения взятых у России кредитов, то международные агентства не станут понижать рейтинги страны.
"Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — сказал он.
Слова Брэда Шермана приводятся по сообщению РИА Новости.
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