В Конгрессе США предложили Гуайдо не платить России "преступные долги" Мадуро

Американский конгрессмен, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман назвал задолженности правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро перед Россией "преступными долгами". Он также заявил, что если оппозиция и самопровозглашенный глава боливарианской республики Хуан Гуайдо придут к власти и решат не погашать эти задолженности, то к ним не следует применять какие-либо санкции.

В связи с этим конгрессмен обратился к администрации президента Трампа с просьбой поддержать венесуэльскую оппозицию в данной ситуации. Так, беседуя на слушаньях в Палате представителей с спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, Шерман спросил у того, уведомили ли американские власти Россию, что ей не удастся взыскать задолженности, выданные ей боливарианской республики.

Абрамс отметил, что в такой форме данное сообщение еще не было донесено до Москвы. Он также подчеркнул, что считает, что окончательное решение о том, следует или нет платить российские долги, должна принять сама венесуэльская оппозиция.

Шерман со своей стороны подчеркнул, что надеется, что в случае, если в Венесуэле сменится власть и ее новое правительство решит отказаться от погашения взятых у России кредитов, то международные агентства не станут понижать рейтинги страны.

"Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — сказал он.

Слова Брэда Шермана приводятся по сообщению РИА Новости.