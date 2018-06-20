В конгрессе США обсудят «угрозу» проекта «Северный поток — 2»

Американский совет по внешней политике 27 июня проведёт в конгрессе США рабочий обед, в ходе которого будет обсуждаться так называемая российская угроза и опасность, которую якобы создаёт проект «Северный поток — 2». Об этом говорится в приглашении, разосланном потенциальным участникам мероприятия, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно анонсу, с докладами должны выступить спикер Верховной рады Андрей Парубий, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, главы сейма Литвы Викторас Пранцкетис и парламента Молдавии Андриан Канду. Также был приглашён выступить маршалек (спикер) польского сейма Марек Кухчинский, но в итоге Варшава будет представлена его заместителем.

«Американский совет по внешней политике (AFPC) проведёт рабочий обед для членов палаты представителей и сената конгресса США, в ходе которого состоятся выступления глав парламентов Украины, Польши, Грузии, Молдавии и Литвы, а также обсуждение их докладов», — говорится в приглашении.

Отмечается, что докладчики «обсудят непростую ситуацию в сфере безопасности, которая сложилась в Центральной и Восточной Европе в результате длительной агрессивной политики, проводимой Российской Федерацией».

«Обсуждение также затронет угрозу, которую несёт в себе строительство трубопровода «Северный поток — 2» из России, и его влияние на американскую политику в регионе», — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал позицию Вашингтона по строительству «Северного потока — 2». По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп «защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт».

Накануне стало известно, что компания Nord Stream 2 AG инвестировала около €4,5 млрд в строительство газопровода «Северный поток — 2».

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».