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В Конгрессе США готовы помешать снятию санкций с компаний Дерипаски
05 января 2019, 12:09 • 93 • Политика
Американские сенаторы готовят документ, которые позволит им в случае необходимости помешать снятию санкций с компаний, подконтрольных российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.
В Сенате США готовится резолюция, направленная против снятия антироссийских санкций с компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которые контролирует миллиардер Олег Дерипаска. Об этом журналистам сообщил старший сенатор от штата Нью-Йорк и лидер демократического меньшинства Чак Шумер.
Как подчеркнул политик, решение о принятии мер по снятию ограничений пока не было принято. Однако он хочет сохранить возможности для внесения подобного документа в случае необходимости.
"Я делаю это не потому, что так решил, что Конгрессу следует принять меры против этого соглашения... Я пока что не принял такого решения", - приводит его слова издание Daily Beast.
Напомним, в конце декабря Министерство финансов США уведомило конгрессменов о том, что оно намерено в течение месяца снять санкции с компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которые функционируют с весны 2018 года.
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