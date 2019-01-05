В Конгрессе США готовы помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Американские сенаторы готовят документ, которые позволит им в случае необходимости помешать снятию санкций с компаний, подконтрольных российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

В Сенате США готовится резолюция, направленная против снятия антироссийских санкций с компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которые контролирует миллиардер Олег Дерипаска. Об этом журналистам сообщил старший сенатор от штата Нью-Йорк и лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

Как подчеркнул политик, решение о принятии мер по снятию ограничений пока не было принято. Однако он хочет сохранить возможности для внесения подобного документа в случае необходимости.

"Я делаю это не потому, что так решил, что Конгрессу следует принять меры против этого соглашения... Я пока что не принял такого решения", - приводит его слова издание Daily Beast.

Напомним, в конце декабря Министерство финансов США уведомило конгрессменов о том, что оно намерено в течение месяца снять санкции с компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которые функционируют с весны 2018 года.