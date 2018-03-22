В Конгрессе согласовали бюджет на остаток 2018 финансового года в размере $1,3 трлн

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США в среду после длительных дебатов смогли согласовать проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте комитета Палаты представителей по ассигнованиям, сам текст был опубликован в ее электронной базе.

Объем средств, которые получат госучреждения, составляет $1,3 трлн. Проектом предусмотрено значительное увеличение оборонных расходов - на $80 млрд.

Разработчики проекта также предлагают выделить не менее $250 млн на противодействие "российскому влиянию", а также выплачивать гранты на усиление защиты американской избирательной системы.

Причем речь не идет об одном единичном транше - общая цифра складывается из долей от средств, выделенных по другим статьям, в частности "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии", "Иностранная военная помощь" и так далее.

Еще $380 млн федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. Федеральное бюро расследований получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками, приписываемыми Вашингтоном Москве.

"Средства, предусмотренные этим законом, нельзя использовать для оказания помощи центральному правительству Российской Федерации", - сказано в тексте проекта бюджета. Это, в частности, касается поддержки Крыма, а также инвестиций в него. В то же время, власти США получат право оказывать помощь странам восточной Европы, желающим подписать соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В Конгрессе также хотят обязать министра финансов дать поручение исполнительным директорам США в международных финансовых организациях голосовать против выделения средств на реализацию программ, "нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

Продлеваются также уже действующие запреты на сотрудничество с "Рособоронэкспортом". Эта норма существует уже несколько лет и сейчас имеет уже скорее дублирующий характер. Принятый летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" запрещает работу с "оборонным и разведывательным секторами" РФ. В этом году президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании министерства обороны, в котором также прописан запрет на взаимодействие с российским военным ведомством.

В то же время, в Конгрессе дают возможность министру обороны обойти эту норму на случай, если это потребуется в "интересах национальной безопасности". Но для этого ему также нужно будет заверить Конгресс в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки военной техники властям Сирии, а российские вооруженные силы покинули Крым.

Во время обсуждения проекта бюджета республиканцы и демократы так и не смогли договориться о мерах по защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, которых привезли на территорию США еще несовершеннолетними. Стороны согласились добавить $1,6 млрд на усиление охраны границ, но эти деньги нельзя будет расходовать на увеличение штата сотрудников, занимающихся высылкой из страны нелегалов или на создание новых пунктов их содержания. Часть этой суммы (641 млн) администрация США может израсходовать на продление существующего заграждения на границе США и Мексики, однако это не станет той самой новой стеной, которую обещает возвести Трамп. Более того, на эти цели он запрашивал у Конгресса 25 млрд.

Еще 2,8 млрд из бюджета выделяются на борьбу с опиоидным кризисом. Из них 500 млн, согласно тексту законопроекта, будут перечислены Национальным институтам здравоохранения для поиска способов избавления американцев от наркозависимости. Это еще один из основных приоритетов внутриполитической повестки Трампа.

В четверг законопроект о финансировании федерального правительства должна принять Палата представителей, после этого документ поступит на рассмотрение Сената. У законодателей есть время до конца пятницы, в противном случае у госучреждений закончатся имеющиеся сейчас средства и они прекратят работу.