В Конгрессе рассказали, как Россия и Китай победят США

Группа ведущих экспертов по обороне представила в Конгресс США доклад, в котором не только говорится о грядущей победе России и Китая над Соединенными Штатами и Канадой, но вновь развивается тезис о «глобальной российской угрозе». В чем правда, а в чем вымысел?

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Кучер Егор

В незыблемости постулата о мнимой угрозе, которая исходит для мирового сообщества от России, передовые круги западного общества не сомневались, похоже, никогда. Этот постулат оказался очень выгодным абсолютно во всех отношениях. Ведь одно дело - просто наращивать военную мощь, и совсем другое – делать это «против общего врага», сурового, беспощадного, вездесущего.

Именно такой в очередной раз предстала Россия в 116-страничном докладе для Конгресса США, подготовленном группой влиятельных экспертов по национальной безопасности. Авторы этого документа свели воедино все «грехи» России и на основании этого, разумеется, сделали вывод о необходимости укрепления обороны Северной Америки, Европы и НАТО.

Однако в докладе есть и другой вывод: США и Канада столкнулись с кризисом своей национальной безопасности и не могут в настоящем виде противостоять России и Китаю, если вспыхнет какой-либо конфликт. Больше всего шума доклад этот наделал именно в Канаде, которая в оборонном смысле полностью зависит от США.

Таким образом, авторы доклада подвергли критике разработанную Дональдом Трампом «Национальную стратегию обороны 2018» (2018 National Defence Strategy). В чем эксперты могут оказаться правы, и где в их аргументах откровенный провал?

Горячий доклад для Пентагона

О представленном докладе экспертов Демократической и Республиканской партий впервые на прошлой неделе сообщил телеканал CNN в публикации «Эксперты предупредили США о риске проиграть войну с Россией или Китаем». В документе отмечено, что новая оборонная стратегия Трампа не обеспечена ресурсами в должной мере, что в итоге может привести к поражению Вашингтона в возможном конфликте с Москвой и Пекином.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты заявили, что проводят свой анализ не просто так, а имея в виду вероятное сокращение оборонной программы США в 2019 году, на которую будет уходить все меньше бюджетных средств. Специалисты, однако, добавили «ложку меда в бочку дегтя», похвалив администрацию Трампа за смещение вектора внешней политики на Россию и Китай, тогда как раньше центром усилий были борьба с терроризмом и Ближний Восток. Однако Белый дом совершенно не объясняет, какие конкретно шаги предпримут США для борьбы с «российско-китайской угрозой».