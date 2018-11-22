Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме прокомментировали заявление о «новом майдане» на Украине
Представителем Киева в контактной группе по Донбассу стал генерал СБУ, награжден...
«Опорная точка Вашингтона в Европе»: США готовы потратить почти $50 млн на ремон...
Спасая принца Трамп уронил цены на нефть (Камран Гасанов)
Главная / Политика

В Конгрессе рассказали, как Россия и Китай победят США

22 ноября 2018, 14:54  •  71 • Политика
Группа ведущих экспертов по обороне представила в Конгресс США доклад, в котором не только говорится о грядущей победе России и Китая над Соединенными Штатами и Канадой, но вновь развивается тезис о «глобальной российской угрозе». В чем правда, а в чем вымысел?
Автор:
Кучер Егор
В незыблемости постулата о мнимой угрозе, которая исходит для мирового сообщества от России, передовые круги западного общества не сомневались, похоже, никогда. Этот постулат оказался очень выгодным абсолютно во всех отношениях. Ведь одно дело - просто наращивать военную мощь, и совсем другое – делать это «против общего врага», сурового, беспощадного, вездесущего.
Именно такой в очередной раз предстала Россия в 116-страничном докладе для Конгресса США, подготовленном группой влиятельных экспертов по национальной безопасности. Авторы этого документа свели воедино все «грехи» России и на основании этого, разумеется, сделали вывод о необходимости укрепления обороны Северной Америки, Европы и НАТО.
Однако в докладе есть и другой вывод: США и Канада столкнулись с кризисом своей национальной безопасности и не могут в настоящем виде противостоять России и Китаю, если вспыхнет какой-либо конфликт. Больше всего шума доклад этот наделал именно в Канаде, которая в оборонном смысле полностью зависит от США.
Таким образом, авторы доклада подвергли критике разработанную Дональдом Трампом «Национальную стратегию обороны 2018» (2018 National Defence Strategy). В чем эксперты могут оказаться правы, и где в их аргументах откровенный провал?
Горячий доклад для Пентагона
О представленном докладе экспертов Демократической и Республиканской партий впервые на прошлой неделе сообщил телеканал CNN в публикации «Эксперты предупредили США о риске проиграть войну с Россией или Китаем». В документе отмечено, что новая оборонная стратегия Трампа не обеспечена ресурсами в должной мере, что в итоге может привести к поражению Вашингтона в возможном конфликте с Москвой и Пекином.
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты заявили, что проводят свой анализ не просто так, а имея в виду вероятное сокращение оборонной программы США в 2019 году, на которую будет уходить все меньше бюджетных средств. Специалисты, однако, добавили «ложку меда в бочку дегтя», похвалив администрацию Трампа за смещение вектора внешней политики на Россию и Китай, тогда как раньше центром усилий были борьба с терроризмом и Ближний Восток. Однако Белый дом совершенно не объясняет, какие конкретно шаги предпримут США для борьбы с «российско-китайской угрозой».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
71
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 19:24
«Место Петровского - на свалке истории»: Порошенко взялся за переименование Днепропетровской области
22 ноября 2018, 05:09
Для депутатов Госдумы составят методичку по подаркам на Новый год
22 ноября 2018, 01:54
Косово обложило сербские товары пошлиной в 100%

22 ноября 2018, 05:09
США заявили, что армия ЕС должна стать дополнением к НАТО
21 ноября 2018, 16:09
«Это вызывает уже не улыбку, а откровенный смех», - крымский депутат об украинских заявлениях о «проседании» Крымского моста
21 ноября 2018, 16:09
«Выбраться из плена иллюзий о «всемогуществе» США»: МИД РФ дал совет Вашингтону
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 04:12
Письмо Пугачевой
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
18 ноября 2018, 21:40
Государство без признаков государства
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
17 ноября 2018, 16:09
Жириновский рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком в сарае
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.