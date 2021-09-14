Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Главная / Политика

В Конгрессе потребовали отставки Блинкена за провал в Афганистане

14 сентября 2021, 12:45  •  70 • Политика
Энтони Блинкен. Фото: Gennari/Pool/Spaziani/www.globallookpress.com
Госслужащего обвинили во лжи и введении общественности в заблуждение
Республиканец Ли Зельдин потребовал от государственного секретаря США Энтони Блинкена отправиться в отставку из-за провальной миссии американцев в Афганистане. Вывод военного контингента, по мнению сенатора, оказался фатальной ошибкой.
Во время слушаний, которые прошли 13 сентября, конгрессмен заявил, что решение о выводе войск было "фатально ошибочным", а сама операция была спланировала не так, как требовалось. В итоге Соединенные Штаты столкнулись с потерями среди личного состава.
"Администрации Байдена не следовало действовать с соблюдением произвольного крайнего срока – 31 июля. Фактическая дата выхода, которую установила администрация Байдена – 31 августа. И вместо этого мы должны были сказать талибам, что мы собираемся покинуть Афганистан, когда вернем домой всех американцев", – высказался сенатор.
Зельдин также проехался по Белому дому за использование боевиков для обеспечения безопасности в аэропорту и передачу американской бронетехники на "миллиарды долларов". За допущенные промахи, считает республиканец, госсекретарь должен сложить с себя полномочия.
"Власть не должна была лгать и вводить в заблуждение общественность. А пресс-секретарь Белого дома выступает перед журналистами, американской публикой, и сообщает, что американцы не находятся в затруднительном положении, хотя мы все знаем, что находятся, да еще как", – высказался Зельдин.
Сам Блинкен заявил в ответ, что стратегические соперники Соединенных Штатов мечтали о том, чтобы американцы увязли в Афганистане, а вывод войск предотвратил страну от новых проблем и угроз.
Ранее ведущий Шон Хэннити призвал Байдена вместе со всей администрацией отправиться в отставку. Власти, считает журналист, не выполнили обещание, хотя утверждали, что не выведут солдат из страны, пока не эвакуируют всех граждан США и союзников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоком-2"
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
14 сентября 2021, 01:45
Атомный проект Украины и США обречён: Специалист назвал пять причин
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нам...
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерь...
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоко...
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
08 сентября 2021, 23:50
Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.