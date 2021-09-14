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В Конгрессе потребовали отставки Блинкена за провал в Афганистане
14 сентября 2021, 12:45 • 70 • Политика
Госслужащего обвинили во лжи и введении общественности в заблуждение
Республиканец Ли Зельдин потребовал от государственного секретаря США Энтони Блинкена отправиться в отставку из-за провальной миссии американцев в Афганистане. Вывод военного контингента, по мнению сенатора, оказался фатальной ошибкой.
Во время слушаний, которые прошли 13 сентября, конгрессмен заявил, что решение о выводе войск было "фатально ошибочным", а сама операция была спланировала не так, как требовалось. В итоге Соединенные Штаты столкнулись с потерями среди личного состава.
"Администрации Байдена не следовало действовать с соблюдением произвольного крайнего срока – 31 июля. Фактическая дата выхода, которую установила администрация Байдена – 31 августа. И вместо этого мы должны были сказать талибам, что мы собираемся покинуть Афганистан, когда вернем домой всех американцев", – высказался сенатор.
Зельдин также проехался по Белому дому за использование боевиков для обеспечения безопасности в аэропорту и передачу американской бронетехники на "миллиарды долларов". За допущенные промахи, считает республиканец, госсекретарь должен сложить с себя полномочия.
"Власть не должна была лгать и вводить в заблуждение общественность. А пресс-секретарь Белого дома выступает перед журналистами, американской публикой, и сообщает, что американцы не находятся в затруднительном положении, хотя мы все знаем, что находятся, да еще как", – высказался Зельдин.
Сам Блинкен заявил в ответ, что стратегические соперники Соединенных Штатов мечтали о том, чтобы американцы увязли в Афганистане, а вывод войск предотвратил страну от новых проблем и угроз.
Ранее ведущий Шон Хэннити призвал Байдена вместе со всей администрацией отправиться в отставку. Власти, считает журналист, не выполнили обещание, хотя утверждали, что не выведут солдат из страны, пока не эвакуируют всех граждан США и союзников.
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