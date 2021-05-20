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В Конгрессе хотят запретить США признание Крыма российским

20 мая 2021, 10:50  •  92 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Политики инициативу поддержали единогласно
В Вашингтоне поддержали законопроект, который запрещал бы федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В комитете по международным делам Конгресса документ, имеющий название "Закон о непризнании аннексии Крыма", был поддержан единогласно. Проект был предоставлен нижней палате американского парламента еще в феврале этого года.
Его автор, демократ Геральд Коннолли, объяснил, что признание Крыма российским означает осуществление действий или оказание поддержки, которая будет подразумевать "признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами", пишет РИА "Новости".
При этом Конноли перед слушаниями поговорил по телефону с представителем парламентского большинства Незалежной, который попросил Штаты о скорейших действиях по указанному законопроекту.
Теперь документ будет рассмотрен всем составом палаты представителей. Если слушания пройдут успешно, законопроект будет передан в сенат.
Ранее на Украине заговорили о том, что США и Великобритания хотят втянуть Москву в войну с Незалежной и Европой. По мнению эксперта, Киеву была отведена роль провокатора в отношениях с Москвой.
Западные государства просто выступят спонсорами конфликта двух стран, а после будут оценивать размеры полученной выгоды.

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