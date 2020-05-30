В Конгрессе испугались "усиления Путина" из-за выхода США из ДОН

Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам палаты представителей США во главе с председателем Эллиотом Энгелом в пятницу направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором осудили предстоящий выход США из Договора по открытому небу и потребовали объяснений в связи с таким шагом.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

"В письме к госсекретарю Майку Помпео члены комитета подчеркнули, что безрассудный выход (из договора) усилит (президента РФ) Владимира Путина и поставит под угрозу американскую национальную безопасность", - говорится в аннотации к письму на сайте комитета.

В самом письме законодатели указывают на несколько факторов, которые их беспокоят больше всего.

Во-первых, авторов письма беспокоит Россия в контексте ситуации в Крыму и на востоке Украины.

"Выходя из него (договора – ред.), Соединенные Штаты потеряют одно из последних оставшихся соглашений по контролю над вооружениями, которое возлагает на Россию ответственность и дает инструмент, обеспечивающий критически важную прозрачность для предотвращения просчетов и неопределенности, которые могут привести к крупной войне. Мы потеряем доступ к общедоступным разведданным, которые, например, имели решающее значение для мониторинга российской военной агрессии против Украины", - пишут конгрессмены.

Оценивают они и возможные финансовые последствия действий администрации Трампа для американских налогоплательщиков. "Нет никаких сомнений в том, что систематический демонтаж этой администрацией режимов контроля над обычными и ядерными вооружениями в долгосрочной перспективе обойдется гораздо дороже", - уверены законодатели.

В-третьих, конгрессменов беспокоит, что Трамп заранее не уведомил конгресс о планах выйти из договора – они уверены, что президент тем самым нарушил закон.

Четвертая претензия сводится к тому, что решение Трампа наносит вред отношениями с союзниками, которых, как уверены в комитете, никто толком и не спрашивал. Конгрессменов тревожит, что администрация пытается объединить несовместимые вещи: в то время как союзники озабочены поведением России и логично было бы сохранить договор для контроля за действиями Москвы, выходит из него.

"На самом деле наши союзники уже широко осуждают это решение – о чем свидетельствует совместное заявление министерств иностранных дел Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Испании и Швеции, в котором говорится: "Мы сожалеем об объявлении правительством США своего намерения выйти из Договора по открытому небу". Этот публичный упрек со стороны некоторых наших ближайших союзников демонстрирует провал дипломатии и лидерства на мировой арене. Президент подорвал интересы безопасности Америки и ничего не получил взамен", - пишут законодатели.

В связи с этим они требуют от госсекретаря до 5 июня предоставить мнение союзников в связи с выходом США из договора.

Кроме того, они запрашивают анализ полетов, проведенных Соединенными Штатами и их союзниками за последние три года в рамках договора, описание дипломатической, военной и разведывательной полезности собранных данных, а также "анализ данных, которые будут потеряны в результате выхода Соединенных Штатов из договора".