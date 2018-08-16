«В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин»: Западные СМИ опасаются союза Москвы и Анкары

Во вспыхнувшей санкционной войне между Турцией и США американские СМИ увидели руку России. В споре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом победит глава России Владимир Путин, пишет The Wall Street Journal.

Новая размолвка в отношениях США и Турции произошла из-за отказа Анкары выдать Вашингтону американского пастора, задержанного турецкими властями за антигосударственную деятельность. В отместку американцы ввели против турок санкции, что привело к падению национальной турецкой национальной валюты аж на 20%. В ответ Анкара договорилась с Москвой, которая также находится под американским санкциями, об отказе от долларов и переходе на расчеты в национальной валюте. Также в Турции был объявлен бойкот американской электронике.

Американское издание отмечает, что Россия уже проявила стойкость и не поддалась на экономическое давление США. Теперь ее примеру может последовать и Турция. Более того, обе страны могут договориться действовать сообща, паникует The Wall Street Journal.