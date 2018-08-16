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«В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин»: Западные СМИ опасаются союза Москвы и Анкары

16 августа 2018, 16:54  •  66 • Политика
Эрдоган переходит все границы – США попытаются его «сломать», а выигрывает Путин, пишут западные СМИ.
Во вспыхнувшей санкционной войне между Турцией и США американские СМИ увидели руку России. В споре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом победит глава России Владимир Путин, пишет The Wall Street Journal.
Новая размолвка в отношениях США и Турции произошла из-за отказа Анкары выдать Вашингтону американского пастора, задержанного турецкими властями за антигосударственную деятельность. В отместку американцы ввели против турок санкции, что привело к падению национальной турецкой национальной валюты аж на 20%. В ответ Анкара договорилась с Москвой, которая также находится под американским санкциями, об отказе от долларов и переходе на расчеты в национальной валюте. Также в Турции был объявлен бойкот американской электронике.
Американское издание отмечает, что Россия уже проявила стойкость и не поддалась на экономическое давление США. Теперь ее примеру может последовать и Турция. Более того, обе страны могут договориться действовать сообща, паникует The Wall Street Journal.
«Из перепалки Трампа с Эрдоганом победителем выйдет Путин», - приводится мнение ведущего израильского военного эксперта Амира Орена.

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