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В комплименте Путина журналистке CNBC увидели тайный смысл

14 октября 2021, 20:20  •  29 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Болгары оценили высказывание лидера РФ в адрес американской ведущей форума "Российская энергетическая неделя"
Читатели болгарского издания "Факти" усмотрели скрытый подтекст в словах президента России Владимира Путина, назвавшего журналистку американского канала CNBC Хедли Гэмбл красивой.
Напомним, данный комплимент в адрес заокеанской ведущей пленарной сессии на форуме "Российская энергетическая неделя" лидер РФ сделал после того, как она во второй или третий раз, но в разной интерпретации задала ему вопрос о газовом кризисе в Европе и связанном с ним позицией Москвы по поставкам голубого топлива.
Читатели болгарского издания по-своему оценили реакцию Владимира Владимировича.
"Кто смотрел оригинал, понял, что имел в виду Путин. Это был совсем не комплимент! Скорее ирония…", – считает az #Контрапропаганда.
"Не знаю, причем тут комплименты, но Путин сказал следующее: красивая, но глупая женщина. Слушает и ничего не понимает! Он имел в виду это, но сказал иначе", – разгадал посыл российского лидера Big.
Читатель с ником ТАКА ДЕ уверен, что данную журналистку отправил лично президент США Джо Байден, чтобы спровоцировать верховного главнокомандующего РФ.
"А как иначе! Красивая американка встречается реже красивой русской!" – написал "човек от народа".
Между тем, юзер "феж ъфитрж" обратил внимание, что для Путина делать женщине комплименты вполне нормально, поскольку он мужчина.
"На Западе его тут же объявят сексистом, расистом и еще кем-нибудь, может быть, даже судить будут", – предположил он.
Добавим, Гэмбл попыталась спросить у Путина, как Россия может убедить Евросоюз в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". После этого глава РФ назвал ее красивой и симпатичной женщиной, но указал, что он ей говорит одно, а она ему про другое, как будто не слышала его предыдущие ответы про газ, его цену и поставки. Президент подчеркнул, что журналистку вводят в заблуждение неверными данными о прокачке топлива из России.

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