В компанию к Бандере: Мэрия Киева назвала сквер у посольства России именем Немцова

Сквер вблизи посольства России в Киеве назван в честь Бориса Немцова, сообщает мэрия Киева. Соцсети шутят, что теперь политик составит компанию Бандере и Шухевичу, в честь которых также названы улицы украинской столицы.

В Киеве назвали сквер рядом со зданием посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации столицы Украины. Как шутят в соцсетях, Немцов теперь встал в один ряд с такими личностями, как Степан Бандера, Роман Шухевич, а также другие нацистские прихвостни.

Уточняется, что ранее сквер Немцова был безымянным. За его переименование проголосовали 69 депутатов при минимально необходимых 61. Ранее в США также дали одной из улиц имя погибшего политика.

«Безымянный сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта решено назвать в честь Бориса Немцова», - гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, что Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Сразу после этого «либеральная общественность» начала трубить о том, что политик был «ярым борцом с режимом» и пал его жертвой, хотя он уже давно не занимался активной «оппозиционной» деятельностью. В 2017 году за убийство политика были осуждены 5 человек.