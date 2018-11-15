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В компанию к Бандере: Мэрия Киева назвала сквер у посольства России именем Немцова

15 ноября 2018, 20:24  •  54 • Политика
Сквер вблизи посольства России в Киеве назван в честь Бориса Немцова, сообщает мэрия Киева. Соцсети шутят, что теперь политик составит компанию Бандере и Шухевичу, в честь которых также названы улицы украинской столицы.
В Киеве назвали сквер рядом со зданием посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации столицы Украины. Как шутят в соцсетях, Немцов теперь встал в один ряд с такими личностями, как Степан Бандера, Роман Шухевич, а также другие нацистские прихвостни.
Уточняется, что ранее сквер Немцова был безымянным. За его переименование проголосовали 69 депутатов при минимально необходимых 61. Ранее в США также дали одной из улиц имя погибшего политика.
«Безымянный сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта решено назвать в честь Бориса Немцова», - гласит сообщение пресс-службы.
Напомним, что Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Сразу после этого «либеральная общественность» начала трубить о том, что политик был «ярым борцом с режимом» и пал его жертвой, хотя он уже давно не занимался активной «оппозиционной» деятельностью. В 2017 году за убийство политика были осуждены 5 человек.

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