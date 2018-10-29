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В компании Flydubai прокомментировали ЧП с самолётом в Одессе
29 октября 2018, 15:24 • 110 • Украина
В пресс-службе авиакомпании Flydubai прокомментировали инцидент с самолётом, который выполнял рейс из Одессы в Дубай.
© предоставлено авиакомпанией flydubai
Сообщение пресс-службы имеется в распоряжении RT.
«На борту рейса FZ724, вылетавшего из Международного аэропорта Одесса в Международный аэропорт Дубай 27 октября, возникли технические неполадки перед взлётом», — говорится в тексте.
Отмечается, что рейс был перенесён.
Некоторым пассажирам было предоставлено размещение в гостиницах, остальные вернулись домой.
Ранее сообщалось, что самолёт, который выполнял рейс из Одессы в Дубай, задымился при взлёте.
Также портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.
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