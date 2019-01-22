В комитете ПАСЕ, отвечающем за снятие санкций с России, не нашлось мест для представителей Украины

Изменения в регламенте работы комитета ПАСЕ по снятию санкций с России лишили в нем мест украинских представителей.

В комитет ПАСЕ, занимающийся вопросом снятия санкций с России, не вошли представители Украины. Именно в этом комитете разрабатываются изменения, которые открыли бы России путь обратно в ПАСЕ.

Причиной тому стали изменения, внесенные Бюро ПАСЕ в регламент работы комитетов в целом. По новым правилам, число представителей стран-членов организации в комитетах не должно превышать двух человек.

До внесения изменений состав делегаций формировался исходя из предложений политических групп. Поэтому и не было ограничений по числе участников от каждой страны. Если раньше Украину представляли четыре делегата, то теперь ее список обнулен.

Новые правила не понравились украинской делегации. Как заявил ее руководитель Владимир Арьев, это "мелкая месть за принципиальную позицию украинцев", которая сопротивлялись изменению регламента "в угоду России".

Несмотря на то, что ограничения, которые вводятся новыми правилами, коснулись делегаций и других стран, потерявших места в некоторых комитетах, представители Украины настаивают на том, что все изменения "направлены исключительно на них".

Также пострадали украинские представители в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины), сообщает украинское издание "Европейская правда".

По мнению крымского политогола Владимира Джарала, за таким решением ПАСЕ кроется "раздражение поведением украинских представителей". Несмотря на то, что с момента госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, европейские власти постоянно поддерживали Киев, однако многие действия Украины в последнее время стали вызывать у европейцев все большее раздражение.

"Но что их раздражает больше всего – это то, что Украина побуждает Европу и дальше портить отношения с Россией, которые для европейцев в принципе гораздо важнее отношений с Украиной, причем они становятся еще важнее на фоне растущих противоречий с США", — цитирует слова эксперта "РИА Новости".