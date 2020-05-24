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В командовании украинской армией установлены 50 серийных преступников

24 мая 2020, 22:20  •  33 • В России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению Главного следственного управления ведомства активизировать работу по фиксации доказательств в отношении тех, кто совершает военные преступления в против мирного населения юго-востока Украины.

- Это обусловлено тем, что территория Донбасса продолжает подвергаться регулярным артиллерийским обстрелам украинскими воинскими подразделениями, в результате гибнет мирное населения, значительный ущерб причиняется гражданской инфраструктуре, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты Глубокая, дома культуры в селе Саханке, населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели, либо ранениям мирных граждан, женщин, детей, разрушению жилых домов, линий электропередач и других объектов.

- Всего же на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Это несколько сотен томов! Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям, - привела цифры Петренко.

Выходит, что порядка 50 украинских силовиков регулярно и безнаказанно совершают преступления в отношении гражданского населения. А это значит, что жители Донбасса имеют дело с самыми настоящими серийными военными преступниками.

В СК России отметили, что эти лица должны стать известными всем и рано или поздно понести заслуженное наказание за свои варварские преступления, которые не имеют срока давности.

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