В Колумбии разыскивают опытного снайпера "из России" и экстренно меняют график президента

В Колумбии разыскиваются двое иностранных граждан, которых подозревают в подготовке покушения на президента страны. Издание Tiempo со ссылкой на источник в правительстве утверждает, что гости страны намеревались совершить атаку на лидера Колумбии Ивана Дуке и его семью.

По данным СМИ, один из подозреваемых - выходец из России, другой - из Израиля. Журналисты отмечают, что готовившие покушение на Дуке являются опытными снайперами.

В связи с нештатной ситуацией в график Дуке были внесены изменения, сообщил правительственный источник.

Инсайдер из разведки Колумбии, в свою очередь, сообщил, что местные правоохранители разработали план по защите лидера государства. И военные, и полиция были приведены в состояние повышенной готовности.

"В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь", - сказал источник, впрочем, не приведя никаких подробностей предполагаемого нападения.