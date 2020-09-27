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В Колумбии разыскивают опытного снайпера "из России" и экстренно меняют график президента

27 сентября 2020, 19:30  •  199 • В мире
Колумбийские СМИ сообщили о двух иностранцах, которые намеревались совершить покушение на президента страны Ивана Дуке и его семью. Местные журналисты сообщают, будто опытные снайперы, которых подозревает разведка, являются выходцами из России и Израиля. Отмечается, что в график Дуке из-за нештатной ситуации срочно вносятся изменения.
В Колумбии разыскиваются двое иностранных граждан, которых подозревают в подготовке покушения на президента страны. Издание Tiempo со ссылкой на источник в правительстве утверждает, что гости страны намеревались совершить атаку на лидера Колумбии Ивана Дуке и его семью.
По данным СМИ, один из подозреваемых - выходец из России, другой - из Израиля. Журналисты отмечают, что готовившие покушение на Дуке являются опытными снайперами.
В связи с нештатной ситуацией в график Дуке были внесены изменения, сообщил правительственный источник.
Инсайдер из разведки Колумбии, в свою очередь, сообщил, что местные правоохранители разработали план по защите лидера государства. И военные, и полиция были приведены в состояние повышенной готовности.
"В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь", - сказал источник, впрочем, не приведя никаких подробностей предполагаемого нападения.

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