«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей

Как выяснил RT, убитый уфимцем 54-летний педофил Владимир Зайцев был не раз судим, а после последнего освобождения нарушал условия административного надзора и привлекался за мелкое хулиганство. 30 января Зайцев заманил к себе в квартиру двух мальчиков. По их словам, извращенец собирался совершить над ними насильственные действия. Одному ребёнку удалось сбежать и позвать на помощь проходившего мимо Владимира Санкина. Завязалась драка. От полученных травм Зайцев умер в машине скорой помощи. Санкина обвинили в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял расследование уголовного дела на контроль.

У 54-летнего педофила Владимира Зайцева, которого, защищая детей, убил уфимец Владимир Санкин, было три судимости. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах. После последнего выхода на свободу Зайцев находился под административным надзором: ему было запрещено выходить из дома после 22:00, появляться вблизи мест массового скопления детей — детских садов, школ и парков. Однако педофил не раз нарушал предписания и, согласно данным судов, дважды привлекался за мелкое хулиганство.

«Был склонен к уединению»

По словам собеседника RT в силовых структурах, Владимир Зайцев получил первую судимость в 18 лет. В 1983 году его приговорили к четырём годам и семи месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 121 УК РСФСР «Мужеложство». После освобождения Зайцев долгое время не попадал в поле зрения правоохранителей.

Однако спустя 15 лет, в 2003-м, им снова заинтересовалась полиция. Зайцева несколько раз заставали в компании несовершеннолетних, с которыми он распивал спиртные напитки. Изначальная версия о возможном домогательстве к подросткам тогда не подтвердилась. В итоге 15 апреля 2003 года его приговорили к году исправительных работ и удержанию 20% зарплаты в счёт государства по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Впрочем, тяга к подросткам не помешала Зайцеву обзавестись семьёй. Он женился, у него родился сын.

Однако в 2007 году мужчина был задержан по обвинению в действиях сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет (ч. 3 ст. 132 УК РФ). По данным местных СМИ, он изнасиловал собственного сына. 27 декабря 2007 года Зайцева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как выяснил RT, Зайцев отбывал свой срок в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан.

«В колонии он характеризовался как неуверенный в себе, обидчивый, склонный к депрессиям и тревогам. Социально полезные связи не поддерживал и был склонен к уединению. Зависимый, чрезмерно контролирующий себя, не выражающий свои мысли прямо и открыто, недоверчивый. Испытывал трудности в межличностных отношениях», — рассказал RT источник.

3 октября 2018 года Зайцев вышел на свободу. По решению Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан от 27 июня 2018 года за ним был установлен надзор сроком на восемь лет. Мужчине было запрещено выходить из дома с 22:00 до 07:00 и без уведомления менять место жительства. Также Зайцев должен был четыре раза в месяц отмечаться в полиции. Кроме того, сотрудники ФСИН, подававшие иск об установлении надзора над Зайцевым, предупреждали: есть высокая вероятность совершения им повторного преступления.

После освобождения Зайцев жил в однокомнатной квартире с женой и сыном. При этом он не соблюдал условия административного надзора. Так, согласно информации, размещённой на сайте Октябрьского районного суда Уфы, Зайцев дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство: 16 января и 26 февраля 2019 года.

После чего ему запретили появляться в местах проведения массовых и иных мероприятий, а также вблизи мест массового нахождения детей и подростков — школ, детских садов и парков.

После этого, по словам собеседника RT, Зайцев съехал от бывшей жены — сестра купила ему комнату в коммунальной квартире, где он и проживал на момент драки. Соседи не знали о его судимостях, поэтому не подумали ничего плохого, когда увидели, что Зайцев заводит к себе двух мальчиков.

«Дяденька хочет надругаться»

Сейчас следователи выясняют, что именно происходило в квартире 30 января 2020-го. Подростки утверждают, что там Зайцев начал к ним приставать и угрожать топором. Одному из мальчиков удалось вырваться и выбежать на улицу, где он позвал на помощь проходившего мимо местного жителя Владимира Санкина.

Как рассказала RT гражданская супруга Санкина Полина Наумова, в тот день Владимир возвращался с работы в автомастерской.

«Он шёл от остановки «Гастелло» и проходил мимо двухэтажного дома. Из подъезда выбежал 14-летний мальчик и сказал, что его и друга там держит дяденька и хочет надругаться. Вова пошёл в дом, вырвал из рук мужчины второго ребёнка и сказал ему: «Пошли на улицу, поговорим», — рассказывает Полина со слов мужа. — Тот был пьян, начал агрессивно себя вести и распускать руки, завязалась драка. После удара Вовы тот упал и не откликался уже. Муж вызвал «скорую» и полицию. Дождался, а потом его забрали».

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© Vladimer Sankin

Местный телеканал опубликовал кадры с места драки. На них видно, что на красном от крови снегу лежит Зайцев и что-то невнятно говорит. Рядом с ним на спине лежит Санкин. Двое мужчин не дают ему встать, а он им говорит: «Педофил... Опросите соседей!». В машине скорой помощи Зайцев скончался. Санкин узнал об этом, уже находясь в изоляторе временного содержания.

«Он думал, что его за хулиганство на ночь решили оставить. А потом ему рассказали, и он до суда не ел, не пил и винил себя в смерти человека. Вова не ожидал и сразу готов был оплатить похороны, — рассказывает RT Наумова. — Он всегда был отзывчивым к чужой беде. Около двух лет назад он детей из пожара вытаскивал. Я буду с ним до последнего, даже если суд его не оправдает».

3-го февраля Калининский райсуд Уфы избрал Санкину меру пресечения в виде домашнего ареста.

А были мальчики?

Адвокат Санкина Искандер Кабиров отмечает, что его подзащитный не хотел никого убивать, а лишь пытался защитить мальчиков. Сейчас, по его словам, мужчина сожалеет о случившемся.

«Владимир в суде признал свою вину. Он сожалеет о том, что убил человека, и о прошении об оправдании разговора у нас с ним не было. Единственное, что может изменить положение — это заключение вскрытия. Зайцев к концу драки был жив, отказывался от скорой и был контактный. В машине скорой помощи у него мог случиться, к примеру, сердечный приступ. Тогда уже будет другая ситуация», — рассказал адвокат.

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© Полина Наумова

По словам Кабирова, проскользнувшая в некоторых СМИ информация о том, что детей якобы не было и вся история придумана ради оправдания Санкина, не соответствует действительности.

«Некоторые журналисты в погоне за «эксклюзивами» подают сейчас такую информацию. Но это не так, могу вас заверить. Следственный комитет всё проверял и не стал бы даже заводить уголовного дела, если бы детей не было. Их допросили, но лично я с ними не общался — это могут интерпретировать, как давление на свидетелей», — пояснил RT Кабиров.

Дело поставили на контроль

Центральный аппарат СК РФ поставил на контроль расследование уголовного дела 33-летнего Владимира Санкина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем, как сообщил RT старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Республике Башкортостан, капитан юстиции Евгений Каневский, также возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Зайцева.

«По результатам проведённых следственных действий в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 135 УК РФ: «Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — рассказал RT Каневский.

Правозащитный центр «Единой России» обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять на личный контроль следствие по делу Санкина. Там также сообщили, что в случае необходимости мужчине будет оказана адвокатская помощь.

«Дело Владимира Санкина вызвало широчайший общественный резонанс. Мужчина защитил детей от насильника, но нанёс ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей. В данной ситуации необходимо максимально трезво оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение», — заявил сопредседатель правозащитного центра Михаил Старшинов.

В интернете создали петицию в защиту Санкина. На момент публикации материала её подписали более 40,5 тыс. человек.

Друг Санкина Рустем Рязанов в беседе с RT заявил, что уже десять лет знает Владимира и на его месте поступил бы аналогично.

«Любой нормальный мужик поступил бы так же. К тебе подбегает ребёнок и говорит, что ему какой-то дядя предлагал деньги, если тот снимет штаны и повернётся к нему спиной, конечно реакция будет только одна. Я живу недалеко от этого дома и у меня двое детей: страшно вот так жить и не знать, кто твои соседи. Мои дети могли быть на месте этих мальчиков. А теперь человек из-за своих добрых намерений может оказаться за решёткой», — считает Рязанов.