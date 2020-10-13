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В кого стреляли из светошумовых патронов: В Минске рассказали, как всё было на самом деле

13 октября 2020, 14:05  •  30 • Политика
Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске. "Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа - в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", - уточнили в ГУВД.
Белорусская милиция подтвердила применение светошумовых патронов и слезоточивого газа против "мирных протестующих", напавших на правоохранителей. С соответствующим заявлением выступил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Речь идёт об очередной акции протеста, которая прошла в Минске в понедельник, 12 октября. Акция была прозвана "марш пенсионеров" из-за большого количества участников пожилого возраста. Как только мероприятие начало выходить из-под контроля, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые патроны.
"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа - в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", - цитирует РИА Новости слова Романа Лашкевича.
Он уточнил, что участники акции напали микроавтобус, в котором находились правоохранители. Чтобы разогнать толпу, было совершён выстрел в воздух светошумовым патроном.

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