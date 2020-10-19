В кого будут стрелять на месте: МВД Белоруссии предупредило минских провокаторов

Глава ГУБОПиК МВД Белоруссии Николай Карпенков заявил, что правоохранители готовы "гуманно" применить оружие против тех, кто будет нарушать общественный порядок в стране.

По его словам, силовики вынуждены стрелять, если провокаторы оказывают активное сопротивление или "поднимают руку с заточкой" на сотрудника МВД.

"Мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии", - пояснил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он подчеркнул, что при всём при этом даже огнестрельное оружие будет применяться "гуманно". Но задача силовиков - убрать "опасных острокопытных" с улиц.