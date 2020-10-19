|
В кого будут стрелять на месте: МВД Белоруссии предупредило минских провокаторов
19 октября 2020, 14:05 • 24 • В мире
Начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Николай Карпенков предупредил активистов, что силовики имеют право применять огнестрельное оружие, однако подчеркнул, что использовать эту крайнюю меру будут "гуманно". По его словам, рискуют те, кто "поднимет руку с заточкой" на правоохранителей.
Глава ГУБОПиК МВД Белоруссии Николай Карпенков заявил, что правоохранители готовы "гуманно" применить оружие против тех, кто будет нарушать общественный порядок в стране.
По его словам, силовики вынуждены стрелять, если провокаторы оказывают активное сопротивление или "поднимают руку с заточкой" на сотрудника МВД.
"Мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии", - пояснил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он подчеркнул, что при всём при этом даже огнестрельное оружие будет применяться "гуманно". Но задача силовиков - убрать "опасных острокопытных" с улиц.
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 22:35
|
14 октября 2020, 00:10
|
16 октября 2020, 18:10
|
13 октября 2020, 06:45
|
15 октября 2020, 03:40
|
15 октября 2020, 00:00
|
18 октября 2020, 13:20