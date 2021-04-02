В китайско-американской холодной войне решающую роль сыграют четыре страны

Соперничества великих держав часто воспринимаются как поединки «один на один»: Афины против Спарты, Рим против Карфагена, Москва против Вашингтона. Тем не менее это также борьба за лояльность других государств и правительств, а это означает, что решения меньших стран могут определить судьбу противостояния сверхдержав.

Во время наполеоновских войн Лондон в конце концов одержал победу, поспособствовав созданию коалиции стран, которым угрожал французский император. Во время холодной войны поддержка «свободного мира» была решающим фактором Америки: преимущества, обеспечивающиеся союзами с некоторыми из самых динамичных стран мира, давали Вашингтону фору над Москвой и ее коалицией. Некоторые уроки прошлого актуальны и сегодня.

Новое глобальное соперничество между Америкой и Китаем перестраивает цепочки поставок, меняет стратегическую географию и создает угрозу разрушительной войны великих держав. Как и во время холодной войны, страны от Океании до Латинской Америки вынуждены выбирать стороны, изолировать себя от конкурентного давления или иным образом защищать свои интересы в раздробленном мире.

Эти страны являются стратегическими призами, поскольку Вашингтон и Пекин пытаются поддерживать контакты для получения преимуществ, но они также являются стратегическими участниками этого соперничества сами по себе. Выбор, который они делают — как они голосуют в Организации Объединенных Наций; какого поставщика технологии 5G они выбирают; кого поддерживают и кому сопротивляются — вполне может решить исход главного политического противостояния этого столетия.

И США и, пытающийся занять место лидера Китай адаптировали свои стратегии. Стратегический расчет США прост: Вашингтон не может уравновесить китайскую мощь в Индо-Тихоокеанском регионе, помешать автократам выиграть битву за умы людей и борьбу за формирование технологических инноваций или иным образом сдержать ревизионистский вызов Пекина, не объединив разнородную коалицию государств — или, возможно, несколько пересекающихся коалиций государств — для достижения этой цели.

Китай, наоборот, может контролировать своих соседей и утверждать доминирующее влияние на обширном евразийском континенте. Председатель КНР Си Цзиньпин также стремится создать блоки стран, технологически и экономически зависимых от Пекина и, следовательно, не заинтересованных в том, чтобы противостоять его геополитическому подъему.

Германия, Джибути, Индия и Филиппины разделены тысячами километров; они также занимают очень разные стратегические места в китайско-американских отношениях. Можно утверждать, что другие страны — Россия, Сингапур, Великобритания, Япония, Австралия — не менее важны. Тем не менее четыре страны, названные первыми, имеют решающее значение для соперничества США и Китая. Остается некоторая неопределенность относительно того, что объединит эти четыре государства. И их истории иллюстрируют то, как такое соперничество может разворачиваться.

Во-первых, следует понимать насколько многогранна современная конкуренция. Борьба США и Китая строится на балансе технологий и политических идей, а также военной мощи и торговли. Она протекает как в международных организациях, так и в области высоких технологий. Используемый странами арсенал варьируется от стратегической коррупции до инвестиций в инфраструктуру. Борьба за ключевые государства, таким образом, принимает различные формы и происходит во многих сферах государственного управления.

Во-вторых, фронты китайско-американского соперничества находятся повсюду. Да, основное противостояние, скорее всего, разразится в непосредственной близости к Китаю, возможно в Тайваньском проливе или вдоль границы с Индией. Но амбиции Пекина и его экономическая мощь позволили Пекину распространить свое влияние почти на все континенты. Критические события могут произойти в любой день, как в залах заседаний совета директоров в Центральной Европе, так и на морских судах в Западной части Тихого океана.

В-третьих, государства - это не просто пешки или доверенные лица, которыми манипулируют Вашингтон и Пекин. Одни играют за обе стороны, другие ищут третий путь во все более поляризованном мире, третьи выбирают между двумя гигемонами. Но все они преследуют свои собственные цели в сложной геополитической обстановке, и их решения будут определять китайско-американское соперничество.

Наконец, США в этом соперничестве предстоит более трудный путь, чем многие предполагают. Глобальные «рейтинги популярности» Китая резко упали из-за его роли в пандемии Covid-19 и жестких решениях коммунистического режима. Но Пекин отлично освоил не только экономический кнут, но и систему вознаграждений, и смог «запустить свои щупальца» не только в развивающиеся страны, но и в некоторые страны, являющиеся ключевыми союзниками США.

«Нас ждут активные дебаты о будущем нашего мира», - заявил Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. На протяжении многих поколений Америка была вне конкуренции, поскольку являлась лидером свободного мира, что обеспечивало ей перевес глобальной власти. Тем не менее, если Вашингтон не сможет удержать ключевые государства в ближайшие годы, его ждет поражение в борьбе великих держав.