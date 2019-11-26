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В Китае ждут нового стимула кооперации с Россией: В МИД Поднебесной считают дни до запуска "Силы Сибири"

26 ноября 2019, 10:09  •  54 • Политика
Глава МИД КНР назвал "Силу Сибири" новым стимулом кооперации с Россией. Запуск газопровода ожидается уже в декабре этого года.
В Китае с нетерпением ждут запуска газопровода "Сила Сибири", который станет новым стимулом для практической кооперации между Россией и КНР. Об этом заявил замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн.
Российско-китайский газопровод должен быть запущен уже в декабре этого года. Через него начнётся поставка крупных объёмов голубого топлива из России напрямую в Китай. "Газпром" завершил накачку трубы газом ещё в конце октября и ждёт от Пекина отмашки на начало поставок.
"Это станет новым стимулом для китайско-российской практической кооперации", - прокомментировал китайский дипломат скорый запуск газопровода.
Напомним, что Россия и Китай ещё в 2014 году подписали 30-летний контракт на поставки российского голубого топлива в Поднебесную. По нему "Газпром" обязуется поставить 38 миллиардов кубометров газа.

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