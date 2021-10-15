|
В Китае засомневались в наличии ума у нового премьера Японии из-за Курил
15 октября 2021, 17:20 • 93 • Политика
В Поднебесной признали политическое превосходство главы РФ над руководителем кабмина Страны восходящего солнца
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида своими резкими заявлениями о принадлежности Курильских островов может разозлить Москву и президента России Владимира Путина. Об этом пишет китайский портал The Paper.
"По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", – цитирует публикацию РИА "Новости".
По мнению китайцев, в отличие от своих предшественников новый глава японского кабмина позволил себе крайне категоричное высказывание насчет интересов Токио.
"Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" – призадумались в The Paper.
Напомним, в начале нынешней недели приступивший к обязанностям руководителя правительства Кисида во время выступления в парламенте сделал громкое заявление – он подчеркнул, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил.
В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков мгновенно напомнил высокопоставленному политику Страны восходящего солнца о том, что острова принадлежат России.
Тем не менее, в пятницу, 15 октября, Путин и Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по работе над мирным договором.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2021, 06:05
|
10 октября 2021, 17:45
|
13 октября 2021, 17:30
|
14 октября 2021, 01:05
|
09 октября 2021, 05:35
|
09 октября 2021, 09:05
|
11 октября 2021, 14:45