Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

В Китае засомневались в наличии ума у нового премьера Японии из-за Курил

15 октября 2021, 17:20  •  93 • Политика
Фумио Кисида. Фото: POOL / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Поднебесной признали политическое превосходство главы РФ над руководителем кабмина Страны восходящего солнца
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида своими резкими заявлениями о принадлежности Курильских островов может разозлить Москву и президента России Владимира Путина. Об этом пишет китайский портал The Paper.
"По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", – цитирует публикацию РИА "Новости".
По мнению китайцев, в отличие от своих предшественников новый глава японского кабмина позволил себе крайне категоричное высказывание насчет интересов Токио.
"Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" – призадумались в The Paper.
Напомним, в начале нынешней недели приступивший к обязанностям руководителя правительства Кисида во время выступления в парламенте сделал громкое заявление – он подчеркнул, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил.
В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков мгновенно напомнил высокопоставленному политику Страны восходящего солнца о том, что острова принадлежат России.
Тем не менее, в пятницу, 15 октября, Путин и Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по работе над мирным договором.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 13:15
"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.