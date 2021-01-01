Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Вое...
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / Политика

В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu

01 января 2021, 03:45  •  44 • Политика
Китайское издание Sohu заметило, что последние манёвры Кремля по созданию собственной цепочки производства могут нанести существенный удар по бюджету Украины. Успехи ярославского предприятия "Сатурн" в производстве собственных газотурбинных двигателей позволят России полностью ликвидировать зависимость от украинской промышленности.
В китайском Sohu на днях была опубликована статья, автор которой пристально следит за успехами российской компании АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК) "Сатурн". Не так давно предприятие запустило серийное производство судовых дизель-газотурбинных агрегатов (ДГТА) М55Р для морских газовых турбин, и это стало не только новым этапом для самого "Сатурна", но и ещё одним шагом к полной независимости от украинской продукции для России.
Об этом говорил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона подчеркнул, что запуску серийного производства предшествовала большая научно-исследовательская и производственная работа.
В статье говорится, что ярославская компания "продемонстрировала высокий профессиональный уровень и способствовала решению задач отечественной судостроительной энергетики". Кроме того, выход "Сатурна" на новые уровни и этапы развития вписывается в российскую политику импортозамещения.
Теперь "Сатурн" сможет серийно производить и поставлять не только судовые газовые турбины, но и целые двигательные установки на их основе, дополняет автор. Он поясняет, что до создания М55Р России приходилось удовлетворять потребности российского флота в машинах такой мощности за счёт импорта.
Характеристики М55Р не уступают уровню зарубежных аналогов - она разработана и изготовлена в полном соответствии с техническими условиями государственного заказчика. Все материалы и комплектующие также производятся в России. Полный перевод статьи Sohu публикует издание ПолитРоссия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
31 декабря 2020, 15:50
Американцы скатятся: Кедми дал прогноз о будущем власти Байдена
31 декабря 2020, 14:00
США выбрали президентом не того: Политолог назвал фатальный недостаток Байдена
31 декабря 2020, 18:35
Лукашенко сделал новое заявление о смене Конституции в Белоруссии
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
31 декабря 2020, 17:40
Санду собрала чемоданы: Президент Молдавии ждёт особого приглашения от России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2020, 19:30
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
31 декабря 2020, 18:35
Лукашенко сделал новое заявление о смене Конституции в Белоруссии
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокад...
31 декабря 2020, 19:30
Как НАТО переписывает историю (Брюссельский стукач)
31 декабря 2020, 19:30
Самый молодой монарх мира показал подданным лучший способ защиты от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
27 декабря 2020, 19:15
Хотят оттяпать ещё – проект «Новороссия» не закончился
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.