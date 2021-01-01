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В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu
01 января 2021, 03:45 • 44 • Политика
Китайское издание Sohu заметило, что последние манёвры Кремля по созданию собственной цепочки производства могут нанести существенный удар по бюджету Украины. Успехи ярославского предприятия "Сатурн" в производстве собственных газотурбинных двигателей позволят России полностью ликвидировать зависимость от украинской промышленности.
В китайском Sohu на днях была опубликована статья, автор которой пристально следит за успехами российской компании АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК) "Сатурн". Не так давно предприятие запустило серийное производство судовых дизель-газотурбинных агрегатов (ДГТА) М55Р для морских газовых турбин, и это стало не только новым этапом для самого "Сатурна", но и ещё одним шагом к полной независимости от украинской продукции для России.
Об этом говорил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона подчеркнул, что запуску серийного производства предшествовала большая научно-исследовательская и производственная работа.
В статье говорится, что ярославская компания "продемонстрировала высокий профессиональный уровень и способствовала решению задач отечественной судостроительной энергетики". Кроме того, выход "Сатурна" на новые уровни и этапы развития вписывается в российскую политику импортозамещения.
Теперь "Сатурн" сможет серийно производить и поставлять не только судовые газовые турбины, но и целые двигательные установки на их основе, дополняет автор. Он поясняет, что до создания М55Р России приходилось удовлетворять потребности российского флота в машинах такой мощности за счёт импорта.
Характеристики М55Р не уступают уровню зарубежных аналогов - она разработана и изготовлена в полном соответствии с техническими условиями государственного заказчика. Все материалы и комплектующие также производятся в России. Полный перевод статьи Sohu публикует издание ПолитРоссия.
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