В Китае загадочно ответили на слова Байдена: Цель не в превосходстве над США

Целью Китая всегда было не превосходство над США, а превосходство над самим собой, сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Таким образом она дала достойный ответ президенту Соединённых Штатов на заявление о постоянном противостоянии между двумя странами. На прошедшей ранее пресс-конференции Джо Байден также предрёк "жёсткую-жёсткую конкуренцию" с Китаем.

Цель Китая - не превзойти США, а постоянно превосходить самого себя и становиться лучше, сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Её ответ был дан на заявление американского президента Джо Байдена о постоянном противостоянии Америки и Китая.

В своём выступлении, опубликованном на YouTube, она напомнила о заявлении Байдена в феврале этого года о недопущении превосходства Китая над Америкой, который высказался по поводу жёсткой конкуренции между двумя державами.

Кроме того, в ходе общения с журналистами накануне президент США анонсировал "жёсткую-жёсткую конкуренцию" с КНР.

Однако в Китае к подобным заявлениям относятся философски. Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин считает конкуренцию вполне нормальным состоянием любого государства. При этом, указала она, конкуренция должна быть здоровой и справедливой.

Она загадочно намекнула, что соперничество должно быть таким, чтобы "твой подъём способствовал развитию партнёра, а не его уничтожению в духе игры с нулевой суммой". Кроме того, добавила дипломат, Китай надеется на сотрудничество, основанное на взаимоуважении.