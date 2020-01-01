В Китае вспыхнула пневмония неизвестного вида. Власти отрицают, что это SARS

В связи с инцидентом всем медицинским учреждениям предписано вести статистику, отслеживая ситуацию с больными и немедленно передавая информацию об этом, сообщает "РИА Новости" по информации городского комитета по здравоохранению.

Как подтвердили в ведомстве больных неизвестным видом пневмонии лечат изолированно. Медикам предстоит выяснить вид распространившегося заболевания, передаёт телеканал "360".

Ранее в декабре в Ухане было отмечено 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек до сих пор находятся в очень тяжёлом состоянии. Пока официальные данные о вирусе недоступны, в интернете множатся слухи, что этим вирусом может быть SARS - тяжёлый острый респираторный синдром, эпидемия которого произошла в Китае в 2003 году. Однако врачи опровергают эту информацию.