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В Китае вспомнили о вопросе русского старика и похвастались "убийцей авианосцев"

14 августа 2020, 19:25  •  58 • В мире
Китайский журналист Ван Жохун в издании The Paper рассказал об успехах военных. Он сообщил о новейшем бомбардировщике H-6J, который, по его словам, является "убийцей авианосцев". Впрочем, этому успеху Китая на протяжении десятилетий способствовал и выпуск "ветеранов"-бомбардировщиков Н-6, которые русским известны как Ту-16. Ван Жохун в своём обзоре также вспомнил о русском инструкторе китайских курсантов, который интересовался развитием авиации в КНР.
На учениях в Южно-Китайском море КНР во всей красе показала своё новое достижение - "убийцу авианосцев", бомбардировщик Н-6J. Как отмечает автор The Paper Ван Жохун, данный военный борт способен переносить сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12. Появление этой новинки однозначно повысит боеспособность морской авиации КНР, убеждён он.
В публикации говорится, что в условиях реальных боевых действий противокорабельные ракеты H-6J смогут обеспечить наиболее мощный смертоносный удар со сплошным поражением.
Впрочем, автор не преминул напомнить о "ветеранах"-бомбардировщиках. В частности, речь идёт о модели Н-6. Эти бомбардировщики-"ветераны" были выпущены в серийное производство и приняты на вооружение в 1969 году. Российским военным эти модели известны под названием Ту-16.
Об этом на одном из авиасалонов в Китае не преминул напомнить некогда инструктор курсантов КНР из России.
"Во время конкурса "Авиадартс-2016" к китайской команде подошёл 92-летний гражданин России, который в 1959 году в качестве инструктора помогал китайским курсантам осваивать Ту-16. Первое, что он спросил у них, было: "У вас в Китае больше не используют Ту-16?" - пишет Ван Жохун.
Впрочем, указывает автор, Китай якобы уже переплюнул те советские наработки.
"Стоит отметить, что на "Авиадартс-2017" Китай отправил H-6K, который превзошёл российский Ту-22М3 и занял первое место в соревновании бомбардировщиков, неожиданно получив максимальный балл", - горделиво добавил он.

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