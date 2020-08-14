В Китае вспомнили о вопросе русского старика и похвастались "убийцей авианосцев"

На учениях в Южно-Китайском море КНР во всей красе показала своё новое достижение - "убийцу авианосцев", бомбардировщик Н-6J. Как отмечает автор The Paper Ван Жохун, данный военный борт способен переносить сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12. Появление этой новинки однозначно повысит боеспособность морской авиации КНР, убеждён он.

В публикации говорится, что в условиях реальных боевых действий противокорабельные ракеты H-6J смогут обеспечить наиболее мощный смертоносный удар со сплошным поражением.

Впрочем, автор не преминул напомнить о "ветеранах"-бомбардировщиках. В частности, речь идёт о модели Н-6. Эти бомбардировщики-"ветераны" были выпущены в серийное производство и приняты на вооружение в 1969 году. Российским военным эти модели известны под названием Ту-16.

Об этом на одном из авиасалонов в Китае не преминул напомнить некогда инструктор курсантов КНР из России.

"Во время конкурса "Авиадартс-2016" к китайской команде подошёл 92-летний гражданин России, который в 1959 году в качестве инструктора помогал китайским курсантам осваивать Ту-16. Первое, что он спросил у них, было: "У вас в Китае больше не используют Ту-16?" - пишет Ван Жохун.

Впрочем, указывает автор, Китай якобы уже переплюнул те советские наработки.

"Стоит отметить, что на "Авиадартс-2017" Китай отправил H-6K, который превзошёл российский Ту-22М3 и занял первое место в соревновании бомбардировщиков, неожиданно получив максимальный балл", - горделиво добавил он.