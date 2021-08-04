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В Китае восхитились данными русского ЗРК С-500 "Прометей": "Собьёт даже спутник"

04 августа 2021, 13:00  •  87 • Политика
В Китае проанализировали характеристики новейшего ЗРК С-500 "Прометей" из России.
Китайское издание The Paper анализирует, насколько эффективно разработанное в России новое оружие - ЗРК С-500 "Прометей".
Минобороны страны провело публичные испытания ЗРК на полигоне Капустин Яр, выполнив стрельбы по баллистической цели, было показано видео. Китайское издание отмечает, что на видео из-за секретности отсутствуют крупные планы. В Китае уверены, что С-500 основан на знакомой системе "Абакан", которую уже показывал концерн "Алмаз-Антей". Эксперты считают, что прототип С-500 имеет также радиолокационную станцию и оснащён ракетами с дальностью до 400 км, высотой перехвата 30 км и скоростью до 7,8 Маха.
Ракеты, которыми может оснащаться С-500, могут даже уничтожать спутники на низких орбитах, а также способны перехватывать баллистические ракеты. Максимальная скорость полёта ракет для С-500 составляет 3,6 км в секунду, что позволит им перехватывать даже гиперзвуковые цели.
Утверждается, что С-500 также может комплектоваться ракетами нового поколения, чья дальность была увеличена с 380 до 600 километров, а максимальная скорость полёта превышает 9 Махов, передаёт "ИноСМИ".
Известно, что С-500 будет принят на вооружение в 2022 году, а серийные поставки начнутся в 2025 году. В Китае системы ПРО из России играют значимую роль в обороне страны, а технологии России всё ещё превосходят китайские. Издание напоминает, что ЗРК С-400 стоят на вооружении таких стран, как Индия, Китай, Турция. Глава "Ростеха" также сообщал, что желание приобрести С-500 выразили ряд стран, но не назвал какие.

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