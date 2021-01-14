В Китае указали на военную слабость Германии

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Берлин может лишиться территорий в результате противостояния с Москвой

Германии нужно прекратить злить Россию, пока республика не потеряла часть своих земель. На это указали китайские эксперты, оценивая военную мощь ФРГ.

Германия является четвертой экономикой в мире после США, КНР и Японии, однако в военном отношении она далеко не так сильна и уступает даже Польше, и уж тем более России. Об этом говорится в статье китайского издания Sina. По данным его экспертов, в армии ФРГ всего шесть бронетанковых батальонов, располагающих двумя сотнями тяжелых танков. И с таким вооружением Берлин пытается запугивать оппонентов.

Издание напоминает, что минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала укрепить военную мощь страны, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы. Это весьма провокационное заявление, считают китайские аналитики. По их мнению, такие разговоры могут довести Берлин до беды.

"Попытки Германии строить диалог с Россией на силе, без сомнений, закончатся поражением ФРГ и ее потерей территориальной целостности. Россия, в свою очередь, сможет получить новые земли",

– приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи в Sina.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал коллегу из ФРГ избалованной школьницей, которая нападает на других, считая, что ей все позволено. В Москве в ответ на призывы Крамп-Карренбауэр напомнили примеры из истории, когда Берлин также пытался действовать с позиции силы – это привело к трагическим последствиям.