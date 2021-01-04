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В Китае тремя словами ответили на обвинения США в "утечке коронавируса"
04 января 2021, 20:40 • 151 • Политика
В Китае тремя словами ответили на обвинения США в "утечке коронавируса" из лаборатории. По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, из Вашингтона прозвучала "низкокачественная ложь и слухи".
Таким образом представитель внешнеполитического дипломатического ведомства Китая ответила на заявление заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера, который отметил, что начало пандемии связано с утечкой коронавируса из секретной китайской лаборатории.
"Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, всё ещё повторяет эту низкокачественную ложь и слухи", - сказала Чуньин.
Она также выразила надежду на то, что Соединённые Штаты прояснят, "является это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США".
Напомним, что ранее с заявлением по поводу происхождения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выступил глава МИД Китая. По его словам, причиной глобального распространения болезни стали небольшие очаги в различных странах мира, а Китай стал лишь первой страной, где нашли болезнь.
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