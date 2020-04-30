В Китае стали исчезать люди. Их связывает лишь одно - правда о СOVID-19

В Пекине и Ухане зафиксированы загадочные исчезновения людей, которые в Сети ранее сообщали неприкрытую правду о жизни в разгар коронавирусной инфекции. Предполагается, что граждан могли задержать местные правоохранители из-за информации, которую пользователи сливали в Сеть.

Речь идёт об участниках одного из проектов на сайте GitHub, где граждане Китая размещали неподцензурные истории о тех, кто заразился или пережил коронавирус.

Как сообщает издание Quartz, в конце апреля были задержаны супруги из Пекина. Их обвинили в "скандальном поведении". Ну а вслед за ним также пропал связанный с онлайн-проектом другой житель столицы КНР.

Случаи исчезновения людей зафиксированы и в Ухане, где собственно впервые и была выявлена вспышка заболевания. Кроме того, сообщается о задержании троих журналистов.

Пока известно, что один из них был задержан и помещён под арест за "нарушение общественного порядка", а вот местонахождение двоих других остаётся неизвестным, сообщают Новые известия.