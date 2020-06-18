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В Китае сокрушаются о невозможности получить военные технологии России

18 июня 2020, 18:00  •  182 • Политика
Фото: Carsten Rehder/dpa/www.globallookpress.com
Пекин хотел бы обладать таким оружием, как ракеты "Сармат", но не имеет соответствующих конструкторов
Китайские специалисты желают получить российские технологии по созданию атомных подлодок, однако Москва их никогда не передаст Пекину. Об этом пишет "ПолитЭксперт" со ссылкой на материал издания "Цзинжи Тоутяо".
Отмечается, что подобного класса наши субмарины являются частью компоненты нацбезопасности государства.
Кроме того, китайцы хотели бы обладать технологиями производства российских авиадвигателей, поскольку сами они отстают в этой отрасли. Также в Поднебесной положили глаз на мощные ракеты "Сармат".
Напомним, 15 июня стало известно о том, что в отношении президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Как сообщало агентство РИА "Новости", ученого обвиняют в передаче спецслужбам Китая материалов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. Секретные документы Митько передавал, когда выезжал в КНР.
Сейчас 78-летний ученый находится под домашним арестом до 10 октября, пока ведется предварительное следствие.
Митько – капитан 1 ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.

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