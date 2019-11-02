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В Китае сняли мультик про русскую мороженку с китайскими корнями

02 ноября 2019, 11:24  •  49 • Политика
Китайский международный телеканал "CGTN-русский" показал мультик про российское мороженое, которое оказалось родом из Древнего Китая.
Китайский телеканал показал мультик про российское мороженое с китайскими корнями. Ролик создан в преддверии второй Китайской международной выставки China International Import Expo.
Мультфильм показал китайский международный телеканал "CGTN-русский". По сюжету, российское мороженое в стаканчике прилетает в Китай и рассказывает о своих достоинствах и как его ценят по всему миру. Также русская мороженка отмечает, что, оказывается, ведёт своё происхождение из Древнего Китая.
Речь идёт о китайском фруктовом блюде, которое было изобретено за 3 тысячи лет до нашей эры. Для его приготовления зимой кололи и собирали лёд, затем хранили его в холодном погребе до лета, а потом измельчали на мелкие кусочки и добавляли к ним порезанные фрукты.
Также мультфильм сообщает, что мороженое является одним из любимых блюд президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Кроме того, российское мороженое произвело фурор на первой выставке China International Import Expo и в этой связи появится на второй.
Фото: Telegram-канал "Китайская угроза"

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