В Китае сняли мультик про русскую мороженку с китайскими корнями

Китайский телеканал показал мультик про российское мороженое с китайскими корнями. Ролик создан в преддверии второй Китайской международной выставки China International Import Expo.

Мультфильм показал китайский международный телеканал "CGTN-русский". По сюжету, российское мороженое в стаканчике прилетает в Китай и рассказывает о своих достоинствах и как его ценят по всему миру. Также русская мороженка отмечает, что, оказывается, ведёт своё происхождение из Древнего Китая.

Речь идёт о китайском фруктовом блюде, которое было изобретено за 3 тысячи лет до нашей эры. Для его приготовления зимой кололи и собирали лёд, затем хранили его в холодном погребе до лета, а потом измельчали на мелкие кусочки и добавляли к ним порезанные фрукты.

Также мультфильм сообщает, что мороженое является одним из любимых блюд президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Кроме того, российское мороженое произвело фурор на первой выставке China International Import Expo и в этой связи появится на второй.

Фото: Telegram-канал "Китайская угроза"