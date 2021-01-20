В Китае раскусили намёк: Россия больше не будет церемониться

В Китае объяснили, как изменилась тактика российских военных в ответ на постоянные провокации со стороны США и НАТО. После показательного эпизода в заливе Петра Великого Россия стала решительнее реагировать на выпады.

Ситуация, произошедшая в минувшем году, когда эсминец ВМС США Джон Маккейн ворвался в российские территориальные воды на 2 км и вынудил тем самым Россию отвечать, для Москвы стала решающей.

Как сообщает китайское издание Sohu, после этого Москва перестала церемониться с потенциальными противниками.

В ответ на выпады от иностранцев российские военные реагируют контратакой. Эксперты Sohu, полагают, что и в нынешнем году Москва не будет отказываться от этой практики.

Тем более что противостояние нарастает не только на море, но и в воздухе.

В частности, в районе российских границ неоднократно появлялись американские бомбардировщики B-1, которые являются важной частью ядерной триады США.

В ответ на воздушные провокации Россия выстраивает идеальную систему противовоздушной обороны. Как передаёт "ПолитРоссия", расчёт делается на то, чтобы не оставить американским ВВС даже небольшой лазейки для нанесения внезапного удара.