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В Китае раскрыли причины страха Трампа перед Путиным

24 декабря 2020, 13:20  •  89 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
Такие опасения связали с потенциалом российской армии
Соединенные Штаты несомненно считаются сильным государством, могущества которого опасаются некоторые страны. Однако Вашингтон, несмотря на мощную армию, в открытую конфронтацию с Москвой вступать боится, считают корреспонденты китайского СМИ.
По мнению автора материала, из-за дипломатии Владимира Путина, полной личного обаяния, Дональд Трамп уважал и одновременно испытывал страх перед российским президентом. Кроме того, опасения США связаны и с армией нашей страны.
Российские солдаты проявляют твердость и героизм – качества, присущие военной нации. Кроме того, Москва обладает мощным арсеналом оружия, которое ценится во всем мире. Аналитик издания Sohu также отметил разработки в космической сфере.
Противостояние России и США на данный момент больше носит психологический характер. И, несмотря на внушительную американскую армию, Вашингтон может отступить перед российскими военными. Перевод материала, опубликованным в Sohu, приводит "ПолитРоссия".
Ранее китайские и российские военные послали сигнал США – провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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