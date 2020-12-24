В Китае раскрыли причины страха Трампа перед Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com

Такие опасения связали с потенциалом российской армии

Соединенные Штаты несомненно считаются сильным государством, могущества которого опасаются некоторые страны. Однако Вашингтон, несмотря на мощную армию, в открытую конфронтацию с Москвой вступать боится, считают корреспонденты китайского СМИ.

По мнению автора материала, из-за дипломатии Владимира Путина, полной личного обаяния, Дональд Трамп уважал и одновременно испытывал страх перед российским президентом. Кроме того, опасения США связаны и с армией нашей страны.

Российские солдаты проявляют твердость и героизм – качества, присущие военной нации. Кроме того, Москва обладает мощным арсеналом оружия, которое ценится во всем мире. Аналитик издания Sohu также отметил разработки в космической сфере.

Противостояние России и США на данный момент больше носит психологический характер. И, несмотря на внушительную американскую армию, Вашингтон может отступить перед российскими военными. Перевод материала, опубликованным в Sohu, приводит "ПолитРоссия".

Ранее китайские и российские военные послали сигнал США – провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.