Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров пошутил над американскими журналистами
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади...
Рамзан Кадыров временно отказался от поста главы Чечни из-за гриппа
«Опыт заокеанских коллег»: с чем связаны претензии британских парламентариев к F...
Главная / В мире

В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео

19 февраля 2019, 05:24  •  83 • В мире
В Сети опубликовали видео, где прыжки одного туриста привели в обрушению целого моста. В это время на нем находились ещё пять человек.
В китайской провинции Гуандун под шестью туристами у веревочного моста лопнули тросы, проинформировало The Sun.
Отчасти виновниками происшествия стали сами туристы: один из них начал посередине переправы прыгать на ней и раскачивать. Более того переход осуществлялся не по одному, чтобы было бы более разумно, а сразу всей группой.
Над переправой был дополнительный страховочной трос, а каждый человек был в специальной верхней страховочной обвязки на груди, что препятствовало их падению в реку, протекающую внизу.
Мост - одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, мост закрыт на неопределенный срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


83
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 06:39
В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским солдатам
19 февраля 2019, 01:54
«Опыт заокеанских коллег»: с чем связаны претензии британских парламентариев к Facebook
18 февраля 2019, 12:54
«Дональд Трамп, встретимся в суде»: смогут ли демократы оспорить введение режима ЧП в США
Загрузка...
18 февраля 2019, 19:39
"Миша в стране чудес": Саакашвили вообразил себя Гулливером, окружённым лилипутами
18 февраля 2019, 22:39
«Порядка 700 километров по обеим ниткам»: компания Nord Stream 2 построила более половины «Северного потока — 2»
18 февраля 2019, 22:54
Наследный принц Абу-Даби и его свита присматриваются: Белоснежный "Аурус" показали на выставке в ОАЭ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 01:54
«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана после те...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы обсуждали это сегодня": Могерини ответила Трампу на просьбу забрать 800...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 02:09
Американские военные вышли на "тропу войны" с русским чертополохом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.