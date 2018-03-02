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В Китае продают бутерброды с колбасой под видом "русских бургеров"

02 марта 2018, 00:54  •  83 • В мире
Китайский McDonald’s занялся продажей бутербродов с копченой колбасой и курицей.
В Китае посетителям McDonald’s предлагают отведать "удивительный деликатес" - русский бургер. Громкое название носит обыкновенный бутерброд, с копченой колбасой и курицей. Стоит все это счастье вместе со стаканом колы 18 юаней, или 160 рублей.
"Чистый русский аромат! Семь миллиметров копченой колбасы с двумя кусочками золотистой курицы", - заманивает покупателей красивыми слоганами китайский McDonald’s.
Стоит отметить, что бургер-бутерброд появился в меню китайского фастфуда в рамках недели национальной кухни. Помимо "русского бургера" посетители могут также отведать "немецкий" и даже "аляскинский". В первом копченую колбасу заменяет немецкая сосиска, а во втором - рыба.

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