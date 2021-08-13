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В Китае призвали Россию вместе преподать урок Литве

13 августа 2021, 14:15  •  223 • Политика
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Прибалтийская республика под прикрытием США стала слишком дерзкой
Россия и Китай должны общими усилиями показать "американским псам" в Европе, что их провокациям есть предел. Урок предлагается преподать Литве, которая преступила красную черту, поддержав независимость Тайваня.
Ранее Вильнюс позволил открыть в республике диппредставительство Тайваня. В ответ КНР отозвала своего посла из Литвы. При этом Брюссель и Вашингтон выступили в защиту Вильнюса.
В том, что США поддержали Литву, нет ничего удивительно, говорится в статье китайского издания Global Times. Американцы сами не решаются на радикальные шаги, понимая, насколько острой может быть реакция Китая по тайваньскому вопросу. Поэтому они науськивают Литву, чтобы посмотреть, как КНР ответит на провокацию.
В издании отмечают, что Вильнюс уже отличился как наиболее антироссийский голос в Европе. Видимо, привыкнув устраивать провокации по заказу США против одной великой державы, Литва решила выступить и против Китая.
"Китаю и России необходимо совместно нанести тяжелый удар по одной – двум шавкам США, чтобы дать предупредительный сигнал остальным. Нельзя позволять союзникам американцев безнаказанно провоцировать КНР и РФ, нарушая основные принципы международных отношений",
– настаивает автор.
Ранее в Пентагоне придумали план по сдерживанию сразу и России и Китая. При этом американские эксперты полагают, что Прибалтика остается наиболее уязвимой частью НАТО и может быть потеряна в случае нападения РФ.

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