Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная / Политика

В Китае предсказали крах доллара США

23 июня 2020, 08:00  •  27 • Политика
Американская валюта может обесцениться, и тогда Китай потеряет 2 триллиона инвестиций, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР. "Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - сказал чиновник.
Надо готовиться к возможному отключению системы долларовых платежей. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.
Речь идёт об отключении Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS. Обе системы активно используются в Китае, и если будут отключены, то это может привести к коллапсу финансовой системы Поднебесной. Системы могут быть отключены в рамках санкций США против Китая.
"Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически", - подчеркнул Фан Синхай.
Также он отметил, что в связи с происходящими в США событиями не исключено обесценивание американской валюты. И это может негативно сказаться на экономике Китая, так как Поднебесная владеет 2 триллионами долларов в форме нефинансовых инвестиций за рубежом.
"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - отметил Фан Синхай.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 04:00
Политолог Осташко не смолчал после новых оскорблений: "Сегодня Грузии нет - страна Габуний"
23 июня 2020, 01:00
Путин России сейчас нужен больше, чем в 2000-м. Малофеев разбил все домыслы об "обнулении"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.