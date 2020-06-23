В Китае предсказали крах доллара США

Надо готовиться к возможному отключению системы долларовых платежей. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.

Речь идёт об отключении Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS. Обе системы активно используются в Китае, и если будут отключены, то это может привести к коллапсу финансовой системы Поднебесной. Системы могут быть отключены в рамках санкций США против Китая.

"Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически", - подчеркнул Фан Синхай.

Также он отметил, что в связи с происходящими в США событиями не исключено обесценивание американской валюты. И это может негативно сказаться на экономике Китая, так как Поднебесная владеет 2 триллионами долларов в форме нефинансовых инвестиций за рубежом.