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В Китае предсказали крах доллара США
23 июня 2020, 08:00 • 27 • Политика
Американская валюта может обесцениться, и тогда Китай потеряет 2 триллиона инвестиций, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР. "Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - сказал чиновник.
Надо готовиться к возможному отключению системы долларовых платежей. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.
Речь идёт об отключении Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS. Обе системы активно используются в Китае, и если будут отключены, то это может привести к коллапсу финансовой системы Поднебесной. Системы могут быть отключены в рамках санкций США против Китая.
Также он отметил, что в связи с происходящими в США событиями не исключено обесценивание американской валюты. И это может негативно сказаться на экономике Китая, так как Поднебесная владеет 2 триллионами долларов в форме нефинансовых инвестиций за рубежом.
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