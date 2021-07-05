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В Китае посмеялись над новой американской системой ПРО: Пустая трата денег

05 июля 2021, 22:30  •  152 • Политика
Китайские аналитики высмеяли заявление США о создании новой системы противоракетной обороны, направленной против России. По их мнению, оно выглядит не более чем хитрой уловкой.
Авторы китайского издания Baijiahao отмечают, что Россия пару лет назад заявила о создании гиперзвуковых ракет, которые невозможно перехватить существующими системами ПРО. В ответ США заявили, что выведут на орбиту несколько спутников, которые смогут определить траектории полёта русских ракет.
Китайские авторы отмечают, что американское заявление звучит громко, но на деле оно, скорее, вызывает смех у русских военных. По мнению Baijiahao, существующая система ПРО США неважно справляется со своими задачами, потому и новая спутниковая система, скорее, будет пустой тратой больших денег.
Также Baijiahao отмечает, что Россия на несколько лет вперёд превосходит США в ракетных технологиях.

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